Juve | ancora Del Piero | 'Non è come il 2006 | è un'accusa alle persone Il fatto che Agnelli si sia dimesso'

(Di martedì 29 novembre 2022) "Questa volta non èil". Alessandro Del, ex capitano dellantus, nell'anno di Calciopoli scelse di...

'Nessuno mi ha chiamato', ha aggiunto, 'e non so cosa succederà, ma conosco molto bene la città e hocasa lì, l'ho mantenuta negli anni'. 'È triste vedere lacoinvolta in questa ...Ultime notizie calcio . Il caso Juventus ha scossouna volta il mondo del calcio. In attesa di ulteriori informazioni sull' indagine Prisma per ... Juventus, spopola l'hastag 'Radiate La' I ...Finisce l'era Agnelli con le dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione della Juventus, c'è l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Marotta ...Una presa di posizione molto forte nei confronti della Juventus arriva dall'estero: i club del campionato sodalizzano contro i bianconeri ...