Jill Biden presenta decorazioni Natale alla Casa | Bianca Quando sono uniti | gli Usa sono più forti

Lo ha detto la First Lady americanapresentando nella East Room della Casa Bianca le decorazioni di Natale. White HouseLa Casa Bianca ha svelato le decorazioni per il Natale 2022 a Washington DC. La First Ladyin conferenza stampa ha spiegato che il tema scelto quest'anno è 'Noi il popolo' ('We the people'), scritta che campeggia all'ingresso della White House.(Agenzia Vista) Usa, 29 novembre 2022 Quando il nostro paese è unito, siamo più forti. Ciò che condividiamo è molto più grande delle cose che ci separano. L'anima della nostra Nazione è, ed è sempre s ...La First Lady all'evento di presentazione degli addobbi presidenziali nella East Room: "Possiamo celebrare festività diverse, possiamo cantare canzoni diverse o recitare preghiere diverse, ma i nostri ...