Jesus Christ più che mai superstar della TV

(Di martedì 29 novembre 2022) La vita di Gesu? diventa una serie TV di successo New York Times, di Ruth Graham, pag. 7 Nel racconto biblico del miracolo dei pani e dei pesci, Gesù usa due pesci e cinque pani per sfamare una grande folla. La piccola quantità di cibo si moltiplica in modo soprannaturale per soddisfare 5.000 persone che si sono riunite per ascoltarlo parlare vicino al Mar di Galilea. La ricostruzione di questa scena per la televisione potrebbe essere considerata un miracolo a sé stante: 9.000 comparse si sono riunite nel corso di tre giorni in un campo dell’EsercitoSalvezza a sud di Dallas quest’estate. Non erano attori pagati, ma devoti allo spettacolo televisivo che stavano realizzando. Molti di loro avevano viaggiato da tutti gli Stati Uniti per resistere al caldo del Texas, come ricompensa per aver donato fino a 1.000 dollari ciascuno per finanziare lo spettacolo. “The ...