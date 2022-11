Jennifer Lopez parla della rottura di vent' anni fa con Ben Affleck | «Pensavo di morire»

(Di martedì 29 novembre 2022) Nel 2003 i divi, oggi felicemente sposati, si dissero addio dopo duedi relazione a un passo dalle nozze. E adesso J. Lo., in un'intervista ad Apple Music, ricordando quel periodo ha ammesso: «L'annullamento del nostro matrimonio è stato il più grande doloremia vita»

Nel 2003 i divi, oggi felicemente sposati, si dissero addio dopo due anni di relazione a un passo dalle nozze. E adesso J. Lo., in un'intervista ad Apple Music, ricordando quel periodo ha ammesso: «L'annullamento del nostro matrimonio è stato il più grande dolore della mia vita». Nel corso di una recente intervista con Apple Music 1 Jennifer Lopez è tornata ad affrontare uno dei più grandi dolori della sua vita, quello provato nel 2004 quando si è separata da Ben Affleck.