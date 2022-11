Jalmicco Calcio Campioni d’Italia e premiati a Roma da Malagò

(Di martedì 29 novembre 2022) Week endno per gli Amatoripresenti allo Stadio Olimpico diper la grande festa dello Sport organizzata dal CNS Libertas, ente di promozione sportivo, al quale la LegaFriuli Collinare è collegata. A premiare idelloerano presenti i vertici dello sport italiano. A partire dal Presidente del CONI Giovanni, al Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli e al Presidente della Libertas nazionale Andrea Pantano che hanno manifestato gratitudine e riconoscenza agli atleti presenti. La società biancoazzurra è stata premiata con due prestigiosi riconoscimenti: la medaglia d’oro e il certificato di eccellenza, in quanto...

