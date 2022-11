Italia | Mancini | “Giocati 4 anni straordinari Non meritavamo l’esclusione al Mondiale | questo è il calcio”

(Di martedì 29 novembre 2022) Il CT della nazionalena diRoberto, ospite alla trasmissione Il Circolo dei Mondiali, è tornato a parlare deldai Mondiali 2022 in Qatar. Queste le parole del tecnico azzurro: “è lo sport, ilin particolare. Purtroppo siamo rimasti fuori e non lo. Abbiamo dominato il nostro gruppo, ma abbiamo fallito delle occasioni che ci avrebbero fatto vincere almeno una delle due partite chedi vincere, è un grande rammarico, un grande dispiacere, spero serva per il futuro. Senza l’anche almanca qualcosa”. Poi ha aggiunto: “Quando siamo andati agli Europei non eravamo la nazionale più forte ma lo siamo diventati e abbiamo vinto, abbiamo il ...

Commenta per primo Ai microfoni della Rai , ha parlato Roberto, ct della Nazionale italiana. 'La mia favorita ai Mondiali All'inizio pensavo fosse l'...so dove sarebbe potuta arrivare l'1 Intervenuto a 'Il Circolo dei Mondiali' , il ct della Nazionale, Roberto, ha espresso la propria opinione sulle favorite per questo campionato del mondo e ha ...qualificazione dell'...Il CT della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, ospite alla trasmissione Il Circolo dei Mondiali, è tornato a parlare dell'esclusione dai Mondiali 2022 in Qatar. Queste le parole del tecnico ...