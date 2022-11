Italia colpita Meteo | Giuliacci rivela | 72 ore di inferno | ecco dove

(Di martedì 29 novembre 2022) Da oggi, martedì 29 novembre, sul frontecambia tutto. E ad esserne sicuro è il colonnello Marioche su.it spiega cosa ci aspetta tra poche ore. "Un nuovo ciclone tornerà a colpire l'. Ci attende dunque una giornata grigia al Nord, con qualche pioggia sparsa e ancora deboli nevicate sui rilievi alpini anche a bassa quota (600-800 metri). Ma il tempo peggiore lo troveremo sulle regioni del Sud, e in particolare su Sicilia e Calabria ionica. Qui sono attese severe precipitazioni che potranno nuovamente favorire un possibile rischio di frane e smottamenti. Si veda la mappa sotto proposta per verificare le piogge previste nei prossimi 2-3 giorni", spiega. Insomma il tempo dovrebbe peggiorare in pochissime ore con un abbassamento delle ...

Perché quando l'isola fudal sisma cinque anni fa nessuno dei sei comuni ischitani aveva ancora varato il Puc. Poi però qualcosa si è messo in moto. Un anno dopo il terremoto, l'allora ...A , giàda una frana nel 2009 e dal terremoto nel 2017, le domande di condono sono 3.710. A Lacco Ameno sfiorano le 2.000. Più consistente il dato di Forio dove le domande di condono arrivano ...E’, anzi, una tassa perversa, che colpisce i poveri più dei ricchi ... Quant’è l’inflazione in Italia Fra gennaio e ottobre l’indice dei prezzi è salito del 10,2 per cento, dice l’Istat. Ma questa è ...Nuova ondata di maltempo in arrivo in Italia, temperature in calo e ciclone in arrivo che porterà pioggia e forte vento ...