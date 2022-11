Vendita della compagnia di bandiera, resta da capire se i tedeschi sono in grado di accollarsi tutto l'investimento. Da qui l'ipotesi tandem con Fs. E il governo vorrebbe riportare in pista ...Il pianoperprende forma, anche se sul futuro della compagnia restano diversi punti interrogativi. I tedeschi vorrebbero anche tornare alla vecchia denominazione della compagnia: ...Domani arrivano gli emissari di Carsten Spohr , il CEO di Lufthansa per capire lo stato di ITA Airways dopo aver avuto accesso alla data room senza MSC. I tedeschi saranno a Roma domani… Leggi ...Ita, Lufthansa sbarca a Roma per l'esame dei conti. E sullo sfondo ci sono le Ferrovie Vendita della compagnia di bandiera, resta da capire se i tedeschi sono in grado di accollarsi tutto ...