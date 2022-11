Ita Airways | Lufthansa con Air Dolomiti Il piano per farla tornare Alitalia

(Di martedì 29 novembre 2022) Il governo deve fare i conti con la grana Ita, dopo il passo indietro di Msc e del fondo Certares, adesso in campo per aggiudicarsi la compagnia aerea ci sono solo i tedeschi di, che conoscendo le difficoltà economiche dell'azienda vogliono fare l'affare, offrendo poco più di un terzo del valore reale di Ita: 600 mila euro. L’obiettivo dei tedeschi e del Tesoro - si legge sulla Stampa - è chiudere entro l’anno. Il colosso Msc puòin campo, ma Berlino non vuole ingerenze nella gestione. Il: più voli da Milano, con forte spinta sul cargo da Malpensa, e meno peso all’hub di Fiumicino. Che assumerebbe un ruolo più stagionale, ma sarebbe cruciale per le rotte verso il Nord Africa e il Medio Oriente. Ilper Ita prende forma, anche se sul futuro ...

Vendita della compagnia di bandiera, resta da capire se i tedeschi sono in grado di accollarsi tutto l'investimento. Da qui l'ipotesi tandem con Fs. E il governo vorrebbe riportare in pista ..., il piano al ribasso dei teschi e il rischio fallimento Il governo deve fare i conti con la grana, dopo il passo indietro di Msc e del fondo Certares , adesso in campo per ...Domani arrivano gli emissari di Carsten Spohr , il CEO di Lufthansa per capire lo stato di ITA Airways dopo aver avuto accesso alla data room senza MSC. I tedeschi saranno a Roma domani… Leggi ...Ita, Lufthansa sbarca a Roma per l'esame dei conti. E sullo sfondo ci sono le Ferrovie Vendita della compagnia di bandiera, resta da capire se i tedeschi sono in grado di accollarsi tutto ...