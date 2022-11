Ischia | sindaco di Lacco Ameno | ' Abusivismo? Fake news!'

(Di martedì 29 novembre 2022) - L'intervento del primo cittadino di(Na) Giacomo Pascale a Omnibus: 'Dire che nell'articolo 25 del decreto Genova non è disinformazione ènews. il condonon non c'è e non c'è mai ...

Partendo dalla tragedia di, Meloni sottolinea che 'c'è tantissimo lavoro da fare ma serve ...Pichetto Fratin - che ha detto che 'Contro l'abusivismo basterebbe mettere in galera ile chi ...Perché non avete dato ascolto alle 23 mail dell'exchiede Gaia Tortora.'Non ho contezza di queste mail, ma è venuto giù il mondo Ipomeo non si poteva intervenire in nessun modo. Adesso è il ...Il monito: "In Cdm siedono il segretario della Lega e il coordinatore di FI. Stravolgere la legge di Bilancio significherebbe delegittimarli". Il caso Ischia e il piano per la cura del territorio, una ...S'indaga su abusivismo e mancate demolizioni. Si apre intanto una polemica su un allarme inascoltato, quello di un ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte. "Dopo l'allerta meteo arancione, avevo ...