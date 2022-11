Ischia | Meloni | ' preso impegno in Cdm | tanto da fare ma serve approccio culturale diverso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - In Cdm abbiamoun: approvare entro l'anno il Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, i ministri competenti effettueranno una ricognizione sia delle risorse già esistenti sia del personale da mettere a disposizione dei Comuni, a partire da quelli più piccoli. Abbiamo poi dato mandato al ministro Musumeci di creare un gruppo di lavoro interministeriale per gli interventi di medio e lungo periodo. C'è tantissimo lavoro damaanche un. Perché ogni euro investito sulla cura del territorio è un euro investito per dare ai nostri figli un'Italia più sicura e protetta". Lo dice Giorgia, al 'Corriere della sera', sulla vicenda di ...