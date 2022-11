Ischia | il presidente dei geologi | “Due milioni di italiani a rischio idrogeologico elevato Serve piano di adattamento ai cambiamenti climatici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) “Quell’area era già stata interessata da fenomeni di calata rapida di fango ed è un’area già riconosciuta adidroco. Un rapporto dell’Ispra del 2021 certificava che quel territorio era per ben il 60% in aree aidrocoe il 30% della popolazione è esposta a questo”. A commentare quanto accaduto aè ildell’Ordine deiArcangelo Francesco Violo. Sottolineando che lì erano necessari “interventi strutturali“, con “la messa in sicurezza dei versanti” e “ripristinando il sistema di drenaggio”, Violo sottolinea all’Ansa che questi non sono i soli interventi possibili in caso di...