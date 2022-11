Ischia | il cane Yuki trovato vivo dopo tre giorni | “Aspettava i suoi padroni dentro l’auto”

(Di martedì 29 novembre 2022) Si chiamavano Giovanna Mazzella e Maurizio Scotto di Minico i due genitori morti insieme al loro figlio di 21, Giovangiuseppe, nella frana che ha travolto Casamicciola alo scorso sabato 26 novembre. Giovanna e Maurizio avevano anche un, un Akita Inu di nome. L’animale era da due anni parte della giovane famiglia, era arrivato prima del piccolo bebé. È statoun’automobile. Deve essersi rintanato lì duefa. Probabilmenteaver abbaiato a lungo e cercato ovunque i, ha deciso di aspettarlil’abitacolo. “Forse era la macchina di Giovanna e Maurizio. Ha senso che lo fosse, perché non era lontano dalla casa spazzata via. Solo i ...

15enne morto con il suo, le parole del soccorritore L'ultima vittima della frana diidentificata è il 15enne Michele Monti , ritrovato privo di vita accanto al corpo del suo cagnolino che ...Frana, Michele Monti ritrovato insieme al suo cagnolino Continua la tragica conta delle vite spezzate dalla colata di fango che lo scorso sabato ha colpito Casamicciola. Tra queste quella del ...Verrà dato in adozione l’unico sopravvissuto della famiglia travolta dal fango, estratto dalla carcassa del veicolo dopo aver abbaiato incessantemente per due giorni: “Era un luogo che sentiva familia ...La storia di Luna avrebbe potuto essere la storia di uno dei tanti cani, solitamente di piccole dimensioni, rubati per sempre ai loro legittimi padroni. Quegli animali i cui musi, seguiti ...