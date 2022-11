Iran-Stati Uniti | quando la politica scende in campo

(Di martedì 29 novembre 2022) Ai Mondiali in Qatar si gioca questa sera una partita che è una questione geo. C'è un precedente a Francia 98 e c'è un presente di ostilità crescente

Partita: Stati Uniti Evento: Terza giornata del gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022 Data: 29/11/2022 Ore: 20.00 Dove vederla: Rai Uno e in streaming su Rai Play Stadio: Al Thumama Ai Mondiali in Qatar si gioca questa sera una partita che è una questione geopolitica. C'è un precedente a Francia 98 e c'è un presente di ostilità crescente