Iran | comandante Pasdaran ammette | “Oltre 300 morti nelle proteste”

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) –contro il regime sono morte300 persone. Lo ha ammesso, nella prima dichiarazione ufficiale da parte di Teheran, il generale Amir Ali Hajizadeh,della divisione aerospaziale dei Guardiani della rivoluzione, secondo cui tra le vittime si contano anche diversi “martiri”, intesi come uomini delle forze di sicurezza. Secondo il generale, tra ici sarebbero anche moltiiani che non erano coinvolti direttamente, iniziate due mesi e mezzo fa, dopo la morte di Masha Amini, arrestata per non aver indossato correttamente il velo e deceduta mentre era sotto custodia. La cifra delle vittime ammesse dal regime è comunque di gran lunga più bassa di quella fornita da Human Rights Activists in ...