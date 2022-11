Invio armi all' Ucraina | in Senato ritirato l' emendamento sulla proroga - Politica - quotidiano net

"Il governo non si è mai nascosto sull'diall'Ucraina. Il ministro Crosetto ha dato totale disponibilità a riferire alle Camere prima dell'. Si tratta di prorogare una norma e l'emendamento era una scelta tecnica per rendere ...Ieri, con un blitz a palazzo Madama , la maggioranza aveva deciso di inserire per iniziativa di FdI e Lega questo emendamento al decreto sulle missioni Nato e la sanità calabrese sull'di...Di Maria Teresa Meli Opposizioni divise in quattro. L’ipotesi di astensioni «incrociate» tra Pd e 5 Stelle L’opposizione si fa in quattro, la maggioranza fatica a restare unita: la vicenda… Leggi ...Il dl Nato è stato prima accantonato, poi ritirato: prevedeva di prorogare fino al 31 dicembre del 2023 la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina ...