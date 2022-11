Inter | sì al rinnovo di Calhanoglu

(Di martedì 29 novembre 2022) L’sta lavorando per ildi contratto di Hakan, centrocampista turco ex Milan e Shalke 04 L‘è decisa nel rinnovare il contratto di Hakan. I nerazzurri, secondo quanto riportato da TMW, troveranno un nuovo accordo col turco con un contratto fino al 2026 con conseguente aumento dell’ingaggio. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni per un giocatore attualmente protagonista tra giocate e qualità messa in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In biancoceleste ha collezionato 59 presenze e 14 gol, di cui 2 in questa Serie A controe ... ultima partita della prima parte di campionato ha rinviato il discorso. Nei prossimi mesi ...Calhanoglu piacerebbe in Inghilterra Il fantasista dell'sarebbe seguito da molti club che ... invece, potrebbe pensarci se Ismael Bennacer, obiettivo primario, dovesse firmare ildi ...Football Manager 2023 è uscito ormai da diverse settimane ma c'è chi, per una ragione o per un'altra ha avuto in possesso il gioco solo negli ultimi giorni, oppure semplicemente ha deciso di aspettare ...L’Inter sta lavorando per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco ex Milan e Shalke 04 L‘Inter è decisa nel rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu. I nerazzurri, secondo ...