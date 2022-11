Inter | interessa Robinson del Fulham | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 novembre 2022) Antonee, terzino delora al Mondiale con gli USA, potrebbe passare all’la prossima estate Antonee, terzino delche sta brillando al Mondiale con gli USA potrebbe passare all’nella prossima stagione. Il difensore verrebbe per sostituire Robin Gosens che in caso di un’offerta importante sarebbe destinato a partire. Il giocatore era stato cercato in passato anche da Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.