Inghilterra | tutto facile nel derby Sapore doppio per i giovani Usa | Iran sconfitto e ottavi

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di verdetti anche nel girone B, e in fin dei conti sono quelli che ci si poteva aspettare prima del via dei Mondiali. In Qatar è l’a qualificarsi senza problemi e senza sconfitte, facendo fruttare positivamente il pareggio contro gli Stati Uniti. Che, a loro volta, sono gli altri contenti di questa serata, e in modo: si vince, si resta imbattuti, si batte in campo un paese ostile (al mondo intero per il mancato rispetto dei diritti civili, in verità) come l’e dulcis in fundo si torna negli. I due paesi anglofoni volano agli, a braccetto dopo il pari della seconda giornata che risulta decisivo per entrambe. L’altro anglofono, il Galles, chiude tristemente ultimo con un solo gol, un solo punto, e la sensazione di aver sfruttato malissimo il grande ritorno ...