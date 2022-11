Infrastrutture | Salvini | abbatterò il muro dei signori del no

"Il grande problema dell'Italia sono i signori del no." Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle, Matteo, intervistato da Bruno Vespa all'assemblea di Alis, ricordando che se non fosse stato costruito il Mose, Venezia la settimana scorsa sarebbe stata sommersa dalle acque. "...Lo ha dichiarato il Vicepremier e Ministro delleMatteoa margine dell'evento Lombardia 2030 che si è svolto a Milano. / LNewsSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...