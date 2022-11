Infortunio Kim | la Corea e il Napoli attendono l’esito degli esami | le ultime

(Di martedì 29 novembre 2022) Kim Min Jae preoccupa sia lae sia il, le sue condizioni sono da valutare visto che è uscito con un dolore al polpaccio dopo la sfida con il Ghana Kim Min Jae preoccupa sia ladel Sud e sia il, le sue condizioni sono da valutare visto che è uscito con un dolore al polpaccio dopo la sfida con il Ghana. In questi giorni effettuerà tutti i controlli del caso per capire l’entità dell’. Bento e anche Spalletti sperano in nulla di grave. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'del pilastro difensivo della retroguardia del Napoli,- Min - Jae , porta brutte notizie a Castel Volturno e a Luciano Spalletti. Il difensore coreano ha rimediato un problema al ...Quanto ha pesato per l'Inter l'di Lukaku 'Sicuramente tanto, ma l'Inter ha grandi ...e Kvaratskhelia sembrano essersi integrati in breve tempo. Si aspettava che riuscissero a far ...ForzAzzurri.net - Apprensione in casa Napoli per le condizioni di Kim Min-Jae C'è apprensione in casa Napoli per le condizioni di Kim Min-Jae. Il difensore si è infortunato ...