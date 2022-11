Incomprensioni di famiglia nell’ultimo libro di Rebecca Kauffman

(Di martedì 29 novembre 2022) Siamo nella Virginia rurale del 1929 e qui inizia la storia di sette fratelli cresciuti da un padre, Jim Shaw, che oltre ad avere terre e bestiame ha anche Marie, una moglie che non è solo madre di quei figli ma è prima di tutto una donna persa tra i sonniferi e le nebbie della malattia mentale.e? nata in Ohio e ha studiato violino alla Manhattan School of Music e scrittura creativa alla New York University. I suoi romanzi precedenti sono “La casa dei Gunner” e “La casa di Fipp Island”. La storia va avanti – supera gli anni ’50 – e ciò che svela ha a che fare con il senso dell’esistere e le verità sull’amore: la vicenda, dal ritmo narrativo perfetto, è quella di LaShaw, l’ultimo romanzo di(BigSur), 39 anni, con base in Virginia, violinista, scrittrice ...

