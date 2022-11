ilGiornale.it

...considerando cheda sola a casa con un bambino di un anno!". Apriti cielo: il messaggio, cancellato due ore dopo, è diventato un caso a metà tra politica e lite matrimoniale. "IN ...Le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il cdaarrivate ieri sera, come un fulmine a ciel ... criticità etra piloti e team, si conclude la carriera quasi trentennale del Team ... "Incomprensioni ci sono in tutte le famiglie". Il sindaco di Rieti replica Daniele Sinibaldi prova a chiudere la vicenda esplosa su Facebook dopo il rimprovero pubblico della compagna. "Mai avrei pensato che qualcuno volesse ..."Quando hai finito di fare serata, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi, considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno". Queste sono le… Leggi ...