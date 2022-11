(Di martedì 29 novembre 2022) Il missionario comboniano protesterà contro le politiche migratorie dell'esecutivo, da lui definite "disumane". In passato aveva digiunato anche a sostegno di Mimmo Lucano

È stato rivelato il vero volto di questo governo, un governo di ultradestra chequel male oscuro che è ilbianco'. Lo afferma padre Alex Zanotelli nella nota che annuncia 'il ...... la lettura del virus usato come nemicouna retorica statuale di difesa contro qualcosa ... radicale e politicizzato perché è qui che si formano forme di. Pensare la vulnerabilità ... "Incarna il suprematismo bianco". L'assurdo digiuno anti-Meloni di Padre Zanotelli Il missionario comboniano protesterà contro le politiche migratorie dell'esecutivo, da lui definite "disumane". In passato aveva digiunato anche a sostegno di Mimmo Lucano ...“È ormai chiara la posizione della Meloni: dichiarazione di guerra alle navi salvavita che ha definito ‘navi pirata’. È stato rivelato il vero volto di questo governo, un governo di ultradestra che in ...