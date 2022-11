In viaggio seduti sul timone della petroliera | tre nigeriani sopravvivono in equilibrio per 11 giorni | la foto fa il giro del mondo

(Di martedì 29 novembre 2022) Trehanno viaggiato per 11suldi una, che si stava dirigendo dalla Nigeria fino alle Isole Canarie . Sono arrivati in stato di idratazione e ipotermia e ...

Tre nigeriani hanno viaggiato per 11 giornisul timone di una petroliera , che si stava dirigendo dalla Nigeria fino alle Isole Canarie . ... ecco quante volte al mese' L'incredibileL'...Tre clandestini hanno viaggiato per 11 giornisul timone di una petroliera , che si stava dirigendo dalla Nigeria fino alle Isole Canarie . ... ecco quante volte al mese' L'incredibileL'...Tre nigeriani hanno viaggiato per 11 giorni seduti sul timone di una petroliera, che si stava dirigendo dalla Nigeria fino alle Isole Canarie. Sono arrivati in stato di idratazione e ipotermia e sono.Milano, 29 nov. (askanews) - Chi vola spesso sa quanto è importante ricevere servizi su misura che rendono più piacevole l'esperienza del viaggio, sono tante le novità per gli iscritti al Flying Blue ...