In Italia sovrappeso 46% adulti e 26% ragazzi | più al Sud e Isole

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos Salute) - Inle persone in eccesso di peso sono in totale oltre 25 milioni, ovvero più del 46% degli(oltre 23 milioni di persone) e il 26,3% tra bambini e adolescenti di 3-17 anni, pari a 2,2 milioni. E 6 milioni di cittadini sono obesi, circa il 12% della popolazione adulta. Un problema, quello dei chili di troppo, più diffuso al Sud e nelle. E' quanto emerge dai dati presentati oggi nel 4°n Barometer Obesity Report, realizzato da Ibdo Foundation in collaborazione con Istat, Coresearch e Bhave, e con il contributo non condizionato di Novo Nordisk, nell'ambito del progetto Driving Change in Obesity. Dagli esperti arriva un monito: "Questi numeri sono destinati a crescere se non agiamo subito". Nel dettaglio dei dati: fra gli ...