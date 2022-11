‘Improvvisamente Natale’ | «L’importanza della famiglia»

Leggi su funweek

(Di martedì 29 novembre 2022) Dal 1° di dicembre arriva su Prime Video Improvvisamente Natale, commedia family diretta da Francesco Patierno. Nel cast troviamo Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Nino Frassica e Gloria Guida con il suo ritorno sugli schermi dopo anni di assenza. Insieme a loro anche la giovanissima protagonista Sara Ciocca. Al centrostoria, un nonno che rischia di dover vendere il suo amato hotel e cerca di preservare la sua adorata nipotina, una coppia apparentemente in crisi e un prete che non accetta il fallimento di un matrimonio da lui celebrato. Tutti insieme riuniti per festeggiare il Natale… a Ferragosto! «Avevo voglia – ci dice Patierno – di confrontarmi con la commedia, un genere che mi piace molto. A me piacciono molto le commedie francesi e americane. Volevo fare un film ...