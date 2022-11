Ilary Blasi nuova fiamma | ecco chi ha sostituito Francesco Totti nel cuore della conduttrice

(Di martedì 29 novembre 2022), cinque mesi dopo la separazione con, ha unachi ha preso il posto dell'ex calciatoreha una, si tratta dell'imprenditore tedesco Bastian. Lade L'Isola dei famosi è stata fotografata all'aeroporto di Zurigo, i due avrebbero passato il fine settimana in un centro benessere. Lo scoop questa volta viene da Chi, un giornale vicino ad, visto che a dirigerlo c'è l'amico Alfonso Signorini. I paparazzi del magazine hanno beccato lamentre si bacia ed abraccia con la sua. Le fotografie saranno pubblicate sul numero in ...

Ora a sorprendere è, che sembra pronta a riaprire il suo cuore e lo starebbe facendo con un uomo molto speciale. Noemi Bocchi vuole entrare nella Casa del GF Vip La risposta di Signorini ...ARTICOLO PRECEDENTE Qatar 2022, Brasile e Portogallo volano agli ottavi Ultime notizie Sport Qatar 2022, Brasile e Portogallo volano agli ottavi 29 Novembre TV e Intrattenimentobacia ...Nel nuovo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini c'è un intero servizio dedicato alla presunta nuova fiamma di Ilary Blasi. Sulle pagine del settimanale, in uscita in edicola mercoledì 30 ...Ecco il lussuoso hotel "The Dolder Grand" a Zurigo dove l'ex moglie di Totti e Bastian, la sua nuova fiamma, avrebbero trascorso un weekend romantico ...