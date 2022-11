Ilary Blasi | indiscrezione bomba di ‘Chi’ | spunta fuori il nuovo fidanzato | di chi si tratta

(Di martedì 29 novembre 2022), l’del settimanalenon lascerebbe spazio ai dubbi: la conduttrice avrebbe unLa fine del matrimonio trae Francesco Totti è piovuta in piena estate come un fulmine a ciel sereno per molti. Per l’intera stagione estiva, l’ex coppia è stata nel mirino del gossip soprattutto per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLE VOCI CHE RIGUARDANO WANDA NARAha già dimenticato Totti. La showgirl è stata paparazzata a Zurigo mentre bacia il suo 'vichingo' Bastian... GUARDA LE FOTO DEL ...sorpresa all'aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un weekend romantico in un esclusivo hotel con centro benessere". E' quanto rivela Chi nel ...Non si ferma il gossip intorno all’ormai ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, l’anno sabbatico della conduttrice dagli impegni in tv non sembra valere anche per quanto riguarda l’amore.Clamoroso scoop di Chi sul numero che andrà in edicola domani, mercoledì 30 novembre. Ilary Blasi è stata sorpresa all'aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un ...