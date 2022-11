Ilary Blasi | il nuovo fidanzato è l’imprenditore tedesco Bastian | qual è il suo cognome?

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilnumero di Chi ha pubblicato in esclusiva alcune foto bollenti die il suo. Lui si chiamae ha passato una focosa notte con la conduttrice romana in una suite da 1600 euro a notte! Leggi anche:con ilin una suite da 1600 euro a notte: passione alle stelle!...

Ascolta questo articolo Secondogenita di Francesco Totti e, la 15enne Chanel si è lasciata ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram. Non c'è dubbio che non sia un bel periodo per lei, travolta come tutta la famiglia da una bufera mediatica che ...I tedeschi conquistano le italiane. Dopo Diletta Leotta (che ormai fa coppia fissa con il portiere teutonico Loris Karius) anchesi è lasciata sedurre dal fascino del "vichingo". Così il settimanale Chi ha ribattezzato la nuova fiamma della conduttrice dell 'Isola dei famosi , pizzicata dai paparazzi di Alfonso ...Il nuovo fidanzato di Ilary Blasi, Bastian, assomiglia moltissimo a Francesco Totti! Ma è vero Tutti i dettagli a seguire nell'articolo!Anche Ilary Blasi si sta rifacendo una vita dopo l’annuncio del divorzio da Francesco Totti . La conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata sorpresa dai paparazzi tra le braccia di un uomo biondo: si t ...