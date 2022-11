Ilary Blasi dimentica Totti | ecco chi è la nuova fiamma

(Di martedì 29 novembre 2022), ormai ex moglie di Francesco, ha un nuovo compagno: si tratta di un imprenditore tedesco:chi è Il Settimanale ‘Chi’ rivela ladi: si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. I due sono stati sorpresi all’aeroporto di Zurigo mentre si baciano e si abbraccia abbracciano. Dopo la relazione di Francescocon Noemi Bocchi, dunque, ancheha trovato un nuovo compagno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Chanel Totti non le manda certo a dire. A 15 anni la figlia di Francesco Totti eè già una stella dei social (su TikTok è seguita da oltre 300mila fan) e proprio sul web mostra il lato di sé più vero e diretto. Lo dimostrano i video che pubblica quotidianamente, dove ...Dopo innumerevoli pettegolezzi,è davvero andata avanti: da tempo, ormai, ha preferito il silenzio, senza parlare più pubblicamente di Francesco Totti e di Noemi Bocchi. La sua vita, adesso, è pronta a colorarsi di "rosa"...Ilary Blasi ha una nuova relazione. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 30 novembre, ha lanciato lo scoop con tanto di foto. Nelle immagini si vede Ilary in aeroporto a Zu ...Ilary Blasi nuovo fidanzato Bastian: le prime foto ufficiali pubblicate da Chi e i dettagli sul nuovo compagno dopo Francesco Totti ...