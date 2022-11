Il weekend di Ilary Blasi e Bastian | arrivano le foto dell’hotel

(Di martedì 29 novembre 2022) Il settimanale Chi racconta di un nuovo amore per, lui èe della coppia sono già state pubblicate le primeanche quelledovee l’imprenditore tedesco avrebbero trascorso il lorod’amore. Un fine settimana lussuoso, non c’è ancora nulla di confermato ma in ogni caso è una storia appena nata, è ancora presto per fare gli auguri. E’ la prima volta cheviene beccata con un altro uomo dopo la separazione da Francesco Totti. Il gossip ha provato a fare più nomi sui suoi presunti flirt ma non c’è mai stata una prova. Questa volta il pettegolezzo non sembra solo una chiacchiera, la coppia si comporta in modo affettuoso, il legame ...

... i due si conoscerebbero da poco e avrebbero deciso di trascorrere unromantico in un ... Al momento non ci sono ancora molte informazioni in merito al nuovo compagno diBlasi . Sembrerebbe ...Blasi ha un nuovo amore, lui è Bastian e insieme hanno trascorso un...Ilary e Bastian, ecco la nuova coppia. Dopo l'ex marito, da settimane ormai fisso con Noemi Bocchi, anche la conduttrice sembra aver ...Non si ferma il gossip intorno all’ormai ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti ... Dopo l’incontro in aeroporto i due si sono rinchiusi in hotel con spa per un weekend romantico senza ...