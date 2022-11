Il tramonto dell' era Agnelli

(Di martedì 29 novembre 2022) L'indicazione di Giuseppe Ferrero come presidente, lui commercialista e revisore di conti - figura tecnica che più tecnica non si può - chiude il cerchioa notte più drammaticaa storia recentea Juventus, quella che ha scritto la parola fine all'era di Andreache del club bianconero resterà il presidente più vincente ma anche quello che ha concluso nel peggiore modo possibile la sua parabola. Un uomo dei conti e di fiduciaa proprietà per mettere mano nell'intreccio dei bilancia società, finiti sotto il tiroa Procura di Torino ea Consob, non certificati da Deloitte e oggetto di un ultimo scontro dentro il board: non tutti hanno condiviso la linea di difesa ad oltranza dettata dal presidente ...

Key4biz.it

'In Italia la triste stagione dei campi rom sembra ormai volgere ale dal 2018 si assiste ... Un'opportunità per alcuni, un'assurdità per altri', si legge in una nota'Associazione 21 ......sociale ospitata da giovedì nella città scaligera sul tema "Costruire la fiducia " La passione'... "Ildelle grandi narrazioni, compresa la fede, ha finito per rendere le persone sempre più ... Democrazia Futura. Il secondo tramonto dell'Occidente Il passo indietro dalla Juventus chiude un periodo di vittorie, anche fuori dal campo, e scelte sbagliate. Così l'ex potente del calcio italiano si è bruciato in 4.576 giorni - LA NOTTE DELL'ADDIO ALL ...L’immagine che vedete qui sopra è stata disegnata appositamente per questo articolo, ma non ha richiesto al suo autore alcuna capacità o vena artistica. L’ha realizzata DALL•E, che non è il nome di un ...