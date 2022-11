Il Senegal piega l' Ecuador | i Leoni della Teranga agli ottavi

(Di martedì 29 novembre 2022) AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Ilin paradiso, l'all'inferno. Passanodi finale dei Mondiali di calcio gli africani, che hanno battuto i sudamericani per 2-1, al termine di una gara palpitante. Nel primo tempo ihanno meritato il vantaggio (1-0), nella ripresa hanno controllato la situazione e non sono stati scalfiti nemmeno dal momentaneo pareggio di Caicedo. Capitan Koulibaly, infatti, ha rimesso ilin carreggiata, siglando il decisivo 2-1 e ha fatto esplodere di gioia i suoi compagni a fine match. Africani avanti nel torneo iridato, nonostante l'assenza di Manè.Ilparte forte, Dia è bravissimo a smarcarsi, meno a tirare in diagonale, palla sul fondo (8?). Sotto ...

...30 Milano - Fenerbahçe 72 - 82 Visualizza Euroleague VOLLEY - SUPERLEGA 20:30 Perugia - Modena 3 - 0 CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Galles - Iran 0 - 2 14:00 Qatar -1 - 3 17:00 Olanda - ...Facile, in queste condizioni, per il, controllare la situazione e trovare i tre punti della speranza. Le due squadre prendono le misure. Al quarto d'ora Diatta impegna Barsham. Il...TUTTOmercatoWEB.com foto di Imago/Image Sport Altre quattro gare in campo oggi nel Mondiale di Qatar 2022. Il programma si apre con il match delle 11.00 tra Galles ed Iran, mentre alle… Leggi ...Galles Iran: dove vederla in tv e streaming. Galles Iran andrà in scena alle 11.00 ora italiana all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. La partita potrà essere vista in tv su Rai 2, e in streaming att ...