Il Senegal agli ottavi | la splendida dedica di Koulibaly | “è per Ischia”

(Di martedì 29 novembre 2022) Il Senagal ha raggiunto un risultato importantissimo, la qualificazionedi finale al Qatar 2022, decisiva la vittoria contro l’Ecuador con il risultato di 1-2. Ilpassa in vantaggio nel primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Sarr, poi il pareggio di Caicedo, al 70? è l’ex Napolia siglare il gol del definitivo 1-2. Poi è arrivata unaspeciale per l’isola di, gravemente colpita dall’alluvione di domenica scorsa. Proprioha parlato al termine della partita. “A causa delle frane – ha ricordato l’ex difensore del Napoli – ci sono stati molti morti. Ae ai suoi abitanti, per dare loro forza in questo momento così difficile – ha aggiunto – vogliore questo ...

