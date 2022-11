(Di martedì 29 novembre 2022)presenta il, l’ottavo in 116 anni di attività del marchio, e ildiche caratterizzerà tutte le nuove vetture. Nei nuovi stilemi c’è tanto passato, con evidenti richiami ad Aurelia, Flaminia e Stratos, ma anche uno sguardo al futuro....

'Oggi inizia la nuova. Ci ispiriamo al passato per guardare al futuro', ha esordito Luca Napolitano, ceo del marchio, parlando di un vero '' per il marchio, che 'tornerà a essere ...Primo episodio di una web - serie, composta da tre puntate, che celebra il percorso deldiper diventare un marchio desiderabile, credibile e rispettato nel segmento premium ... Il Rinascimento di Lancia: cambia il logo e nasce il nuovo linguaggio di design Pu+Ra Lancia presenta il nuovo logo, l’ottavo in 116 anni di attività del marchio, e il nuovo linguaggio di design Pu+Ra che caratterizzerà tutte le nuove vetture. Nei nuovi stilemi c’è tanto passato, con e ...Lancia ridisegna la sua immagine. Lo storico marchio automobilistico ha presentato il suo nuovo logo e lanciato un manifesto di design ...