Il recupero della 5a giornata di Serie A3 Credem Banca

Leggi su seriea24

(Di martedì 29 novembre 2022)A3 Credem Banca5aGirone Blu: Sieco Service Ortona e Volley Marcianise in campo mercoledì 30 novembre alle 20.30 Tra la 9a e la 10adiA3 Credem Banca i riflettori sono puntati sul Girone Blu per ildel match valevole per il 5° turno di andata tra la Sieco Service Ortona e il Volley Marcianise, gara in programma alle 20.30 di mercoledì 30 novembre sul campo degli abruzzesi. I padroni di casa, reduci dal 3-1 corsaro a Sorrento, hanno agganciato a 17 punti Tuscania alle spallecapolista Catania, mentre gli ospiti, che dovranno recuperare anche il match con Palmi, sono penultimi a quota 6, ma vengono dalla seconda vittoria stagionale, il 3-1 interno contro Sabaudia. Record in avvicinamento per alcuni dei protagonisti ...