“Il paradiso di Dalì” le opere xilografiche de La Divina Commedia a Roma

Leggi su lopinionista

(Di martedì 29 novembre 2022) Galleria delle Arti diospita Dal 1 al 23 dicembre 2022 le illustrazionidi Salvadorde “La” “Ho voluto che le mie illustrazioni per Dante fossero come delle lievi impronte di umidità su un formaggio divino, di qui il loro aspetto variopinto ad ali di farfalla.” SalvadorCHANT 13 – AINSI FUT CRÉÉE LA TERRE– Nel 1949 il Poligrafico dello Stato e il Governo Italiano, in occasione dei 700 anni dalla nascita di Dante, commissionano a Salvador, il Maestro del Surrealismo, l’illustrazione de La. L’opera nel corso degli anni subisce diverse variazioni, sia nella sua committenza sia in alcuni aspetti tecnici ed editoriali, tanto da rendere incerta ...