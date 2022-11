Agenzia ANSA

Francesco conferma alla rivista 'America' la volonta' di lavorare per una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina. Mosca dapprima dice di "accogliere con favore tale volonta' politica". Ma ...1' DI LETTURA ROMA - Illa sua mediazione nel conflitto Russia - Ucraina. 'La posizione della Santa Sede è cercare pace e comprensione tra le parti - dice Bergoglio - se vado sarà sia a Mosca che a Kiev, non in ... Il Papa rilancia la mediazione vaticana, il Cremlino apre - Mondo Zelensky, 'in una settimana 258 raid russi su Kherson' In sette giorni l'esercito russo ha bombardato 30 insediamenti della regione di Kherson 258 volte. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodym ..."La posizione della Santa Sede è cercare la pace e cercare una comprensione" tra le parti: Papa Francesco conferma alla rivista ‘America’ dei gesuiti la volontà di lavorare per una soluzione diplomati ...