Il Papa | ceceni e buriati i più brutali delle truppe russe Rabbiosa reazione di Mosca | l’ambasciatore protesta

(Di martedì 29 novembre 2022) Le parole diFrancesco sugli ucraini martoriati dalle– “parte più brutale” – contenute in un’intervista al magazine dei gesuiti America, fanno infuriare. E scoppia il caso diplomatico fra la Russia e il Vaticano conrusso presso la Santa Sede, Alexander Avdeev, che invia una lettera di fuocondo per quelle frasi di Bergoglio sulla “crudeltà dei soldati” commesse in Ucraina. “Il 28 novembre – ha rivelato alla Tass lo stesso Avdeev – ho presentato una lettera alla Direzione del servizio diplomatico vaticano perre contro le strane dichiarazioni ...

Intanto ilha rilanciato la sua proposta di mediazione in un'intervista alla rivista 'America' ... in particolare di Buriati e. "Ho espresso indignazione per tali insinuazioni e ...Se hai un popolo martirizzato, hai qualcuno che lo martirizza' dice il. 'Quando parlo dell'... come i, i buriati e così via. Certamente, chi invade è lo Stato russo. Questo è molto chiaro. ...L'ambasciatore in Vaticano protesta per le dichiarazioni del Papa, ma gli sforzi di pace della Santa Sede non si interrompono. Kiev, di nuovo senza luce, si prepara ad altri pesanti raid missilistici ...Ecco che cosa ha detto sull'Ucraina Papa Francesco nell'intervista rilasciata lo scorso 22 novembre ad America Magazine, rivista fondata dai Gesuiti statunitensi. 'Quando parlo dell’Ucraina, parlo di ...