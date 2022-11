Il narcisismo | il dialogo con l’inconscio attraverso l’ipnosi | i viaggi | gli aforismi

Leggi su lopinionista

(Di martedì 29 novembre 2022) Il mondo di Bernardo Paoli, lo psicologo e psicoteraputa ideatore della terapia breve delle esperienze di equilibrio Fra i più seguiti sui social, autore della Terapia Breve delle Esperienze di Equilibrio Bernardo Paoli è uno psicologo-psicoterapeuta e ipnotista, scrittore e aforista, coach e formatore in comunicazione efficace e problem solving. Da settembre 2019 ha deciso di svolgere l’attività di consulenza esclusivamente a distanza “per poter girare il mondo con lo studio in uno zaino”. Tra i suoipiù significativi, quello in India, in Giappone, in Islanda e in Norvegia. Durante i suoiintervista le persone che incontra casualmente per indagare in che modo la cultura incida sulla psicologia e sull’espressione delle emozioni. Zaino in spalla e lavoro online anche per iin Austria, Germania, Francia, Spagna, ...