Il Guardian | «Infantino voleva fare Jimi Hendrix a Woodstock | il Qatar lo ha confinato nei suoi alloggi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 novembre 2022) “Una groupie despota con gli occhi sbalorditi”. “L’essenza dell’avarizia umana distillata attraverso una serie di filtri, versata in un abito scuro e presentata sul palco con l’aspetto di un sindaco di provincia screditato con un segreto”. Così ildescrive Gianni, prima di affondare ulteriormente: “Sono passati nove giorni da quandoha pronunciato il suo discorso di apertura della conferenza stampa, il suo, il suo I Have a Really Horrendous And Deluded Dream. Nonostante tutte le sue qualità allucinogene, quel discorso suggeriva che il presidente della Fifa intendeva gestire questa Coppa del Mondo con severi ordini permanenti. Tuttavia, nei giorni successivi,è entrato in modalità invisibile. La stessa Fifa ...