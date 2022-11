Il flop delle politiche attive del reddito di cittadinanza | offerte fantasma

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 novembre 2022) Un Sud prossimo a entrare dentro l'ennesimo tunnel. Non è profezia di sventura, ma semplice realtà, per un Mezzogiorno che con ogni probabilità saluterà prima del previsto lo sprazzo di ripresa post pandemica. Ne sono convinti gli economisti dello Svimez, il cui rapporto 2022 è stato presentato ieri mattina alla Camera, alla presenza, tra gli altri, della vicepresidente della Camera, Anna Ascani, del direttore generale dello stesso Svimez, Luca Bianchi, di Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari e di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, ledi coesione e il Pnrr. Punto di partenza, il Pil. Nel 2023 il Mezzogiorno sarà in recessione con un Pil che si contrarrebbe fino a -0,4%, mentre quello del Centro-Nord, pur rimanendo positivo a +0,8%, segnerebbe un forte rallentamento rispetto al 2022. Il dato medio italiano dovrebbe attestarsi ...