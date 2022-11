Il brutale omicidio delle tre sorelle Las Mariposas da cui origina il 25 Novembre

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 29 novembre 2022) Aida Patria Mercedes, Maria Argentina Minerva e Antonia Maria Teresa Mirabal. Questi sono i nomiMirabal, chiamate spesso“Las”, “Le Farfalle“, che nacquero a Ojo de Agua in provincia di Salcedo nella Repubblica Dominicana. Le trenacquero tra il 1924 e il 1935 da una famiglia benestante. Tutte loro si opposero ferocemente alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo, che per trent’anni, in quella che gli storici chiamano l'”era di Trujillo“, sottomise il suo Paese tramite la dura repressione dell’opposizione e l’intenso sfruttamento della forza lavoro. Il governo di Trujillo è considerato come una tra le dittature latine più sanguinose dell’età contemporanea, come riporta Lospiegone: sotto la sua dittatura morirono circa 50.000 persone. Le...