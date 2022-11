Il 5 dicembre XVI Transatlantic Award Gala Dinner - I premiati

(Di martedì 29 novembre 2022) L'American Chamber of Commerce in Italy organizza la sedicesima edizione del suo tradizionale "", che si terrà lunedì 5a Milano, presso gli East End Studios, a ...

Tiscali Notizie

L'American Chamber of Commerce in Italy organizza la sedicesima edizione del suo tradizionale "Transatlantic Award Gala Dinner", che si terrà lunedì 5a Milano, presso gli East End Studios, a partire dalle ore 19. Nel corso della serata, come da tradizione, verranno premiate le aziende statunitensi e italiane che hanno operato importanti ...... che si terrà lunedì 5a Milano, presso gli East End Studios, a partire dalle ore 19. ... IlTransatlantic Award e la qualità delle società premiate confermano oltre ogni ragionevole dubbio ... Il 5 dicembre XVI Transatlantic Award Gala Dinner Venerdì 2 dicembre alle 18 la conferenza su “Gesù e l’amore del prossimo nel cristianesimo e nell’islam” con Magdi Cristiano Allam..Arriva la lista dei semifinalisti della Roma Music Festival 2022: 48 gli artisti ammessi tra i 150 cantautori, interpreti e band emergenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato ...