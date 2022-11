I tifosi del Marocco non hanno intonato cori pro-Palestina durante il mondiale in Qatar

(Di martedì 29 novembre 2022) Il 27 novembre 2022 su Twitter è stato pubblicato un video lungo circa un minuto che mostra alcuniintonare un coro e sventolare bandiere della. Il video è accompagnato da un commento, scritto da chi ha condiviso il tweet, in cui si legge: «Idelcantavano x lala partita nei Mondiali del». Si tratta di un contenuto pubblicato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il video oggetto della nostra verifica è stato originariamente pubblicato su YouTube l’8 aprile 2019 dal canale satellitare in lingua araba Alghad Tv, che lo descrive come il coro pro-palestinese “Rajawi Palestine”daidel club marocchino Raja Casablanca ...

