(Di martedì 29 novembre 2022) Fine del cessate il fuoco e via agli attacchi in tutto il Paese. Il gruppo armato talebano del, Tehreek-e-Taliban, ha annunciato la fine delleconcordata a giugno con il governo di Islamabad con l'obiettivo di tenere...

Infatti, con uno stato "promotoreterrorismo" non si parla, lo si combatte. E allora i possibili negoziati Certo, l'accordo tra USA eper l'uscita di Washington dall'Afghanistan ha ...... "Dall'inizio degli anni '90 " racconta " in Afghanistan sono le donne ad aver subito maggiormente l'impatto delle regole dei. Dalla caduta di Kabul15 agosto 2021 , l'istruzione ... I talebani del Pakistan rompono la tregua e promettono nuovi attentati giornalista del quotidiano Etilaa Trooz fuggito dai talebani dopo essere stato minacciato di morte per i suoi articoli sulle condizioni delle donne; Simonetta Crisci, avvocato da oltre 40 anni ...Dopo l'aumento delle repressioni nei loro confronti, , le donne in Afghanistan si uniscono in cerca di un cambiamento.