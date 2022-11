I Metallica sono tornati | nuovo singolo e nel 2023 l' album 72 Seasons

(Di martedì 29 novembre 2022) Leggi Anche, James Hetfield ha un attacco di panico e piange sul palco: 'Pensavo di non farcela... ma so di non essere solo' PRIMO ESTRATTO - Dopo aver festeggiato i 30 anni del loro cult '...

Per ora nonstate fissate date in Italia., James Hetfield piange sul palco ICONA SEXY Barbara Bouchet, i suoi nudi storici MORTO A 27 ANNI Jimi Hendrix avrebbe 80: le immagini della ...Abbiamo una serie di buone notizie, e una meno buona, per tutti i fan dei. Il leggendario gruppo heavy metal ha appena rilasciato il videoclip del nuovo singolo " ... " 72 stagioninei ...L’arte esce dai confini del museo: nove tele dell’Accademia Carrara, grazie alla collaborazione con lo storico bar Bigio di San Pellegrino Terme, sono pronte ad accompagnare attimi di dolcezza e bontà ...La leggendaria band heavy metal americana Metallica ha annunciato l'uscita di un nuovo album in studio il prossimo aprile e un tour in Europa e Nord America nel 2023 e 2024. (ANSA) ...