Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Asiago vince il derby contro Valpusteria all’extra time

(Di martedì 29 novembre 2022) Termina 2-3 il delicatissimoitaliano tra. Le due squadre, al momento in fondo della classifica di ICE, si sono rese artefici di una gara davvero combattutissima, risolta soltanto. Il primo periodo è quello più spumeggiante. I Lupi infatti vanno avanti dopo appena un minuto e quindici secondi di orologio grazie alla rete di Roy. Ma il vantaggio dura poco, in quanto i veneti confezioneranno un buon uno-due, pareggiando i conti con Rutkowski (7:52) e trovando l’allungo con Finoro (15:21). L’atmosfera, complice anche la posta in gioco, si fa tesa, bloccando il risultato per tutta la durata del secondo tempo. Ad apertura del terzo e ultimo periodo però, sarà una fiammata di Hannoun a portare ...

Il Campionato di Alps League 2022 tornerà giovedì 1 dicembre 2022....capitano e leader della squadra diin cui vuole entrare il diciassettenne protagonista. Swayze sapeva pattinare ma la produzione decise comunque di usare controfigure per le scene sul...I biancoblù rimontano un doppio vantaggio, ma il Losanna passa alla Gottardo Arena 3-2. L'Ambrì parte forte, ma non riesce a trovare il guizzo giusto per sbloccare le sorti dell'incontro. Al 5' è il L ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...