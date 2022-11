' Ho Giulia Salemi contro' | lo sfogo di Antonino che elogia Sonia Bruganelli | ' Lei intelligente'

(Di martedì 29 novembre 2022)ha replicato a sua volta: Io non leggo solo i miei tweet, io leggo quelli di tutti, è ... come riportato fedelmente dai colleghi di Biccy.it : Ragazzi ma avete sentito? Ho...

In puntata, Oriana si è mostrata molto delusa e amareggiata per ciò che è successo con l'ex di Belen Rodriguez ed è stata spalleggiata da, che si è scagliata contro Sonia Bruganelli per ...In particolare, mentre Sonia Bruganelli ha attaccato pesantemente Oriana Marzoli ,ha preso le difese della venezuelana criticando Antonino Spinalbese . Antonino Spinalbese parla di ...Scintille tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi nella diciannovesima puntata del “Grande Fratello Vip”. A sollevare il polverone in studio le diverse opinioni sulla controversa relazione tra Antonino S ...Fra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi tira una brutta aria! Ma cosa è successo fra loro nello studio del GF Vip